Канчельскис: у «Спартака» в прошлом сезоне был хороший шанс пригласить нового специалиста

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренерской ситуации в «Спартаке». В концовке прошлого сезона красно-белые подписали новый контракт с Деяном Станковичем. Теперь же, после неудачного старта в новом сезоне, в СМИ ходят слухи о возможной отставке серба.

«У «Спартака» в прошлом сезоне был хороший шанс поблагодарить Станковича за неплохой сезон и пригласить нового специалиста. Но клуб взял и переподписал с ним контракт, а сейчас думает, что делать. Это их решение. Теперь руководство «Спартака» должно само у себя спрашивать: «А что произошло?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.