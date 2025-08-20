Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: у «Спартака» в прошлом сезоне был хороший шанс пригласить нового специалиста

Канчельскис: у «Спартака» в прошлом сезоне был хороший шанс пригласить нового специалиста
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренерской ситуации в «Спартаке». В концовке прошлого сезона красно-белые подписали новый контракт с Деяном Станковичем. Теперь же, после неудачного старта в новом сезоне, в СМИ ходят слухи о возможной отставке серба.

«У «Спартака» в прошлом сезоне был хороший шанс поблагодарить Станковича за неплохой сезон и пригласить нового специалиста. Но клуб взял и переподписал с ним контракт, а сейчас думает, что делать. Это их решение. Теперь руководство «Спартака» должно само у себя спрашивать: «А что произошло?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Радимов обозначил главную проблему «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android