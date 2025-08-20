Гончаренко рассказал, почему он уверен, что «Динамо» быстро исправит ситуацию

Бывший главный тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко рассказал, почему он уверен, что московское «Динамо» вскоре поправит своё турнирное положение. После первых пяти матчей высшего российского дивизиона бело-голубые набрали пять очков и расположились на 11-м месте в турнирной таблице.

«Почему у меня очень большая уверенность, что «Динамо» очень быстро исправит ситуацию, потому что мне понравилось высказывание Рубенса, который сказал, что приехал в лигу, где ему объяснили, что надо очень много бороться и очень много бегать.

Вот человеку доступно объяснили. Если кто-то приезжает, Жерсон условный, и этого не понимает, тогда в этом чемпионате приходится очень сложно», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».