Андрей Канчельскис: «Зенит» ещё наберёт — у них хороший подбор футболистов

Бывший российский полузащитник Андрей Канчельскис уверен, что «Зениту» удастся поправить свою игру и турнирное положение. После пяти туров нового сезона Мир РПЛ сине-бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице.

«Зенит» ещё наберёт — у них хороший подбор футболистов и все новички адаптируются. Однозначно команда будет бороться за первое место. Такое бывает, что клуб проваливает начало сезона, но у «Зенита» есть фундамент, футболисты и финансы, чтобы исправить ситуацию. Однако есть большая дилемма: каких игроков ставить — там играет много качественных футболистов», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.