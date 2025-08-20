Акинфеев высказался о тенденции начала атаки с вратаря

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об уже устоявшейся тенденции начинать атаки команды с первого паса вратаря.

«Наверно, футбол действительно поменялся. Тенденция поменялась именно розыгрыша от ворот. Но всё-таки я человек той ещё закалки, которую тренировал Вячеслав Викторович Чанов, знаменитый наш вратарь, которую тренировал Ринат Файзрахманович Дасаев, Юрий Павлович Пшеничников. Все мастодонты, которые на тот момент могли быть.

Естественно, наверно, переломить меня очень трудно будет в этом плане. Потому что для меня очень важно в жизни, так же как в друге, в партнёре, в человеке, — это надёжность. Это ключевое. Ты можешь сколько угодно разыгрывать, бегать, как есть у нас в «Баварии» голкипер, который иногда пропускает, но замечательный, великолепный голкипер (улыбается). Но очень тяжело, как мне кажется, переломить меня.

Например, даже был Марко Николич. Я сразу сказал: «Марко, есть ситуации, в которых, хорошо, я там буду отдавать, могу разыгрывать — вообще не вопрос, но есть ситуации, когда мне очень важна вот эта надёжность. Я не хочу разыграть от ворот и через пять секунд получить гол в свои ворота или «привезти» гол», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».