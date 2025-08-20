Андрей Канчельскис: у всех футболистов ЦСКА есть дух победителя

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался об игре ЦСКА на старте этого сезона Мир РПЛ.

«Я всегда говорил и буду говорить, что ЦСКА — стабильная команда. Клуб на протяжении 15 лет всегда боролся за первые места. А стабильность — признак мастерства. Армейцы в этом сезоне будут бороться за медали. Всё это было заложено при Гинере и Газзаеве. Сейчас у всех футболистов ЦСКА есть дух победителя», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После пяти сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Челестини встретятся с тольяттинским «Акроном» на домашней арене 24 августа.