«Почему я?» Акинфеев рассказал, как реагировал на антирекордную серию в ЛЧ

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как реагировал на собственную антирекордную серию в Лиге чемпионов УЕФА. Напомним, антирекордная серия Акинфеева длилась 11 лет и 1 день (с 21 ноября 2006 года по 22 ноября 2017 года). За это время вратарь ЦСКА пропускал голы в 43 матчах основного турнира Лиги чемпионов (без учёта квалификации).

«Конечно, давило. Было обидно в том плане, почему так? «Почему именно со мной происходит?» — первый вопрос человека, наверное, у которого всё хорошо, но что-то происходит в жизни с ним, с близкими, ещё где-то. Ты себе задаёшь вопрос: «Почему у меня? Почему я?»

Я не могу ответить на этот вопрос до конца. Просто скажу, что было обидно. Но когда случилась первая моя игра «на ноль»… Хотя мне считали всё мою рекордную серию: и с квалификацией, и без квалификации… Если так объективно взять, 39 матчей официально Игорь Акинфеев пропускал свои кровные голы в Лиге чемпионов в группе и в квалификации. Но нет, считали всё. Когда я сыграл четыре матча «на ноль» — две игры с АЕКом и ещё с кем-то — прервал эту серию. Сказали: «Это не считается» — и досчитали до 43», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».