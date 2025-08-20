Игорь Акинфеев ответил, чувствует ли себя играющим тренером в ЦСКА

Многолетний капитан и голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, чувствует ли себя играющим тренером в нынешнем составе армейской команды.

«Наверно, всё-таки пока я это так не чувствую, именно нутром каким-то. Прекрасно понимаю, что должен помогать ребятам, я стараюсь это делать. Больше, скорее всего, на футбольном поле, потому что вне футбольного поля эта колоссальная разница играет очень большую роль. Даже если где-то встретиться, пообщаться, у меня разговор, диалог, монолог — он, наверно, не будет задаваться на все 100%, потому что мне практически 40 и я прожил некую футбольную жизнь, плюс у меня были друзья, когда я пришёл в ПФК ЦСКА, Сергей Павлович Аксёнов пресс-атташе был, — на 15-20 лет все старше меня», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».