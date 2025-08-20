Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев ответил, чувствует ли себя играющим тренером в ЦСКА

Игорь Акинфеев ответил, чувствует ли себя играющим тренером в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Многолетний капитан и голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, чувствует ли себя играющим тренером в нынешнем составе армейской команды.

«Наверно, всё-таки пока я это так не чувствую, именно нутром каким-то. Прекрасно понимаю, что должен помогать ребятам, я стараюсь это делать. Больше, скорее всего, на футбольном поле, потому что вне футбольного поля эта колоссальная разница играет очень большую роль. Даже если где-то встретиться, пообщаться, у меня разговор, диалог, монолог — он, наверно, не будет задаваться на все 100%, потому что мне практически 40 и я прожил некую футбольную жизнь, плюс у меня были друзья, когда я пришёл в ПФК ЦСКА, Сергей Павлович Аксёнов пресс-атташе был, — на 15-20 лет все старше меня», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

Материалы по теме
Акинфеев высказался о тенденции начала атаки с вратаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android