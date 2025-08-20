Скидки
Главная Футбол Новости

Гончаренко — о «Пари НН»: футбол возвращает, потому что за пять туров они заслужили очки

Комментарии

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался о победе «Пари НН» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над махачкалинским «Динамо». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу нижегородцев. Гончаренко считает, что «Пари НН» воздалось за невезение в прошлых матчах, которые команда проиграла.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Босельи – 15'     2:0 Олусегун – 41'    

«В какой-то мере вернулось, потому что хорошая игра с «Локомотивом», то же самое с «Крыльями Советов», где они должны были взять очки какие-то. Здесь как-то футбол возвращает, потому что за пять туров они заслужили очки», — сказал Виктор Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

