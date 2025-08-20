Гончаренко — о «Пари НН»: футбол возвращает, потому что за пять туров они заслужили очки

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался о победе «Пари НН» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над махачкалинским «Динамо». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу нижегородцев. Гончаренко считает, что «Пари НН» воздалось за невезение в прошлых матчах, которые команда проиграла.

«В какой-то мере вернулось, потому что хорошая игра с «Локомотивом», то же самое с «Крыльями Советов», где они должны были взять очки какие-то. Здесь как-то футбол возвращает, потому что за пять туров они заслужили очки», — сказал Виктор Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».