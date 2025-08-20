«Спартак» оштрафован за неучастие Станковича в пресс-конференции после игры с «Зенитом»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича по итогам матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Сербский специалист не явился на послематчевую пресс-конференцию, что является нарушением регламента. Игра завершилась вничью — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«Вместо главного тренера «Спартака» Станковича в пресс-конференции после матча с «Зенитом» принял участие Сакич. «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
