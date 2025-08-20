«Спартак» оштрафован за неучастие Станковича в пресс-конференции после игры с «Зенитом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича по итогам матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Сербский специалист не явился на послематчевую пресс-конференцию, что является нарушением регламента. Игра завершилась вничью — 2:2.

«Вместо главного тренера «Спартака» Станковича в пресс-конференции после матча с «Зенитом» принял участие Сакич. «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.