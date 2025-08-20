Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
«В этот раз пять матчей — это минимум». Акинфеев рассказал о своих словах перед ЧМ-2018

«В этот раз пять матчей — это минимум». Акинфеев рассказал о своих словах перед ЧМ-2018
Комментарии

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскрыл, что сказал товарищам по сборной России перед началом чемпионата мира — 2018. Национальная команда под руководством Станислава Черчесова добралась до 1/4 финала турнира, где уступила в серии пенальти Хорватии. Чемпионом мира в 2018 году стала сборная Франции.

«В Новогорске есть баня. После ужина там собирались всегда. Все сидят: «Ну сколько там матчей?» Обычно же как — три матча и домой (улыбается).

Я говорю: «Не, не, ребята, в этот раз пять матчей — это минимум, а там уже посмотрим». Так и произошло», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

