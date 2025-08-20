Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов

Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрел поведение болельщиков «Спартака» и «Зенита» во время матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (2:2). Поклонники обоих клубов скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника. За это и «Спартак», и «Зенит» получили денежные штрафы.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за многократные оскорбительные выражения, в основном в адрес «Зенита».

«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений в матче со «Спартаком», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

