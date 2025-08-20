КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрел поведение болельщиков «Спартака» и «Зенита» во время матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (2:2). Поклонники обоих клубов скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника. За это и «Спартак», и «Зенит» получили денежные штрафы.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за многократные оскорбительные выражения, в основном в адрес «Зенита».

«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений в матче со «Спартаком», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.