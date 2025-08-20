Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства

Тренер «Сочи» Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства
Аудио-версия:
Комментарии

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» Роберт Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства.

«Мы рассмотрели послематчевое интервью главного тренера «Сочи» Роберта Морено. Он сказал: «Сегодня было очень позорное судейство». Все выражения со словом «позор», которые касаются чьей-либо деятельности, считаются оскорблением.

Роберт Морено признал свою ошибку, пообещал не применять оскорбительные выражения в будущем. Поскольку эта запись не была внесена в протокол и в рапорт, а Морено не был удалён за это, он оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбительное поведение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
«Позорное судейство». Главный тренер «Сочи» — о разгромном поражении от «Краснодара»
«Меняй всю шайку-лейку!» Быстров призвал руководство «Сочи» уволить Роберта Морено
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android