Тренер «Сочи» Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» Роберт Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбление судейства.

«Мы рассмотрели послематчевое интервью главного тренера «Сочи» Роберта Морено. Он сказал: «Сегодня было очень позорное судейство». Все выражения со словом «позор», которые касаются чьей-либо деятельности, считаются оскорблением.

Роберт Морено признал свою ошибку, пообещал не применять оскорбительные выражения в будущем. Поскольку эта запись не была внесена в протокол и в рапорт, а Морено не был удалён за это, он оштрафован на 300 тысяч рублей за оскорбительное поведение», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.