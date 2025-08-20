Скидки
Андрей Талалаев оштрафован на 50 тысяч рублей за жест в матче с «Локомотивом»

Аудио-версия:
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбительный жест в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

«Мы получили заявление от «Локомотива». Там было указано, что Талалаев продемонстрировал оскорбительный жест в отношении тренерского штаба «Локомотива» и всех, кто находился в технической зоне «Локомотива». Я спросил, когда именно клуб принял решение обращаться в КДК РФС, — «Локомотив» ответил, что письмо было направлено во второй половине дня понедельника. Мы поинтересовались, кто из сотрудников клуба видел этот оскорбительный жест Талалаева, на что мы не получили ответа. Далее мы задали вопрос: «Почему вы считаете, что этот жест был в сторону сотрудников «Локомотива»?» Ответа также не последовало.

Талалаев сказал, что он стряхивал крошку после падения на искусственный газон. Но был виден явный жест. Андрей Талалаев объяснил это своей эмоциональностью. Мы не установили адресность данного жеста. От «Локомотива» не последовало ответов, Талалаев объяснил его эмоциональностью. Поскольку у данного жеста нет адресности, КДК РФС принял решение оштрафовать Талалаева на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

