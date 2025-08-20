Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал главного тренера «Балтики» Талалаева после матча с «Локомотивом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал тренера «Балтики» Андрея Талалаева за опоздание на флеш-интервью после игры 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

«Талалаев на 30 минут опоздал на послематчевое интервью. Штраф 20 тысяч рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч между «Балтикой» и «Локомотивом» состоялся в минувшую субботу, 16 августа. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и завершилась вничью со счётом 1:1.

