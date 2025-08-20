КДК оштрафовал главного тренера «Балтики» Талалаева после матча с «Локомотивом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал тренера «Балтики» Андрея Талалаева за опоздание на флеш-интервью после игры 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

«Талалаев на 30 минут опоздал на послематчевое интервью. Штраф 20 тысяч рублей», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч между «Балтикой» и «Локомотивом» состоялся в минувшую субботу, 16 августа. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и завершилась вничью со счётом 1:1.