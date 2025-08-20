Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
КДК РФС дисквалифицировал Спартака Гогниева на четыре матча

Аудио-версия:
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев наказан за оскорбления в адрес судей. Специалист позволил себе негативные высказывания после удаления в матче 5-го тура Второй лиги с «Тюменью» (1:2).

Россия — Leon-Вторая лига А . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Тюмень
Тюмень
1:0     1:1     1:2    

«Главный тренер «Алании» Гогниев был удалён за две жёлтые карточки. После предупреждения он вышел на поле и в агрессивной манере стал оскорблять судейскую бригаду с нецензурной лексикой. Далее Гогниев кинул две бутылки и в агрессивной манере ударил свою скамейку. Спартак Гогниев принял участие в заседании и не отрицал своих действий. Объяснял это судейством. Это не оправдывает его, к тому же Гогниев у нас уже в четвёртый раз. Это характеризует человека. Решение: за оскорбительное поведение Гогниев дисквалифицирован на четыре матча реального срока, не считая автоматической дисквалификации за удаление. То есть Спартак Гогниев должен пропустить пять матчей. За неспортивное поведение — штраф 25 тысяч рублей, максимальный по Первой лиге», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

