Капитан «Алании» Качмазов дисквалифицирован на четыре матча из-за угроз судье

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что защитник и капитан «Алании» Сослан Качмазов дисквалифицирован на четыре матча из-за угроз судье в матче 5-го тура Леон Второй лиги А, группа «Золото», с «Тюменью» (1:2).

«Капитан «Алании» Качмазов получил удаление, после чего сжал руку в кулак и замахнулся на судью с угрозами его жизни и здоровью. Дисквалификация четыре матча, три из которых — реально, один — условно. Испытательный срок — до конца сезона-2025/2026», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.