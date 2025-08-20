Скидки
Главная Футбол Новости

Капитан «Алании» Качмазов дисквалифицирован на четыре матча из-за угроз судье

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что защитник и капитан «Алании» Сослан Качмазов дисквалифицирован на четыре матча из-за угроз судье в матче 5-го тура Леон Второй лиги А, группа «Золото», с «Тюменью» (1:2).

Россия — Leon-Вторая лига А . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Тюмень
Тюмень
1:0     1:1     1:2    

«Капитан «Алании» Качмазов получил удаление, после чего сжал руку в кулак и замахнулся на судью с угрозами его жизни и здоровью. Дисквалификация четыре матча, три из которых — реально, один — условно. Испытательный срок — до конца сезона-2025/2026», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

