КДК РФС оштрафовал «Динамо» Мх за задержку в матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет наказал махачкалинское «Динамо» по итогам матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Основное время игры завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти победили бело-голубые — 4:3.

«Динамо» Махачкала оштрафовано на 50 тысяч рублей за задержку на три минуты матча со «Спартаком» в Кубке России по своей вине», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Махачкалинское «Динамо» под руководством Хасанби Биджиева набрало пять очков и находится на первом месте в турнирной таблице группы С. «Спартак», который возглавляет Деян Станкович, с четырьмя очками располагается на втором месте.