Илья Самошников: не думал, что Кварацхелия будет претендовать на «Золотой мяч»

Новоиспечённый защитник «Спартака» Илья Самошников рассказал, что не представлял вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию в числе претендентов на «Золотой мяч». Хвича и Самошников играли вместе за «Рубин».

— В «Рубине» ты играл на левом фланге вместе с Кварацхелией. Мог представить, что он будет претендовать за «Золотой мяч»?

— Про «Золотой мяч», конечно, не думал. Но видел, что у человека нет потолка и он способен подняться очень высоко. Сначала Хвича оказался в «Наполи», теперь выиграл Лигу чемпионов. Искренне за него рад, — приводит слова Самошникова официальный сайт «Спартака».

Накануне телеграм-канал «Спартака» объявил о переходе из «Локомотива» 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова, способного также сыграть на позиции вингера. В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий. В сезоне-2024/2025 Самошников провёл за клуб во всех турнирах 33 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.