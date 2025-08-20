Скидки
Гончаренко: «Краснодар» напоминает удава, который берёт любую команду и сжирает

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался об игре «Краснодара» в этом сезоне Мир РПЛ. По итогам первых пяти туров «быки» набрали 12 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

«Надо отметить работу Мурата Мусаева — системную, понятную. Вот в прошлом сезоне было для них тяжёлое начало. Я почему-то в полной уверенности был, что пойдёт у них всё. Пошло, стали чемпионами. То же самое сейчас какой-то старт такой, вроде «Локомотиву» проиграли, что-то натужно было. Но было понятно, что сейчас придут.

И если мы говорим о том, что есть интенсивность у уже названных нами команд [«Локомотив», ЦСКА, «Балтика»], есть уровень не своей игры — это «Спартак» и «Зенит», то здесь и уровень хороший, и, знаете, они сейчас напоминают удава, который берёт любую команду и потихонечку сжирает», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

