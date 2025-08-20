Скидки
Илья Самошников назвал свои цели в «Спартаке»

Илья Самошников назвал свои цели в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый защитник «Спартака» Илья Самошников рассказал, какие цели будет преследовать в московском клубе. Футболист отметил, что в будущем хотел бы выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу вместе с красно-белыми.

— Каковы твои главные цели в «Спартаке» на ближайшее время и на будущее?
— Как можно скорее адаптироваться к требованиям и начать помогать команде. А в будущем хочется выиграть чемпионат, — приводит слова Самошникова официальный сайт «Спартака».

Накануне телеграм-канал «Спартака» объявил о переходе из «Локомотива» 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова, способного также сыграть на позиции вингера. В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий. В сезоне-2024/2025 Самошников провёл за клуб во всех турнирах 33 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

