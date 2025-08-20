Генич: с «Оренбургом» была одна из худших игр «Акрона» при Тедееве

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о поражении «Акрона» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра проходила в Самаре, где тольяттинцы сейчас проводят свои домашние матчи. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Оренбурга» со счётом 2:1.

«Это была одна из худших игр, мне кажется, «Акрона» при Тедееве. Вот что я видел с момента их выхода в РПЛ. Потому что так много «Акрон» вообще редко кому позволяет создать», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В следующем туре РПЛ «Акрон» отправится в гости к ЦСКА, а «Оренбург» примет на своём поле «Ахмат».