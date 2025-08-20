Скидки
«Спартак» согласовал трансфер Куэсты за € 8 млн, завтра игрок пройдёт медосмотр — Fanatik

Московский «Спартак» согласовал переход защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты за € 8 млн, 26-летний футболист 21 августа прибудет в Москву, где пройдёт медосвидетельствование. Об этом сообщает авторитетное турецкое издание Fanatik.

Куэста выступает за «Галатасарай» с февраля 2025 года. За этот период защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Куэсты составляет € 7 млн.

«Спартак» после первых пяти туров Мир Российской Премьер-Лиги набрал пять очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице.

Илья Самошников назвал свои цели в «Спартаке»
