«Космос» — 2DROTS: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 20 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Космос» из Леон Второй лиги и медийный клуб 2DROTS. Команды будут играть на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы на игру:

«Космос»: Ребров, Наумов, Япрынцев, Валеев, Гордеев, Ершов, Халилов, Матвевнин, Волков, Гаврилов, Радостев.

2DROTS: Ландаков, Васильев, Щербаков, Кудряшов, Панченко, Манаев, Черномырдин, Фартуна, Левин, Флоров, Муллин.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» 0:0 (4:3 пен.).