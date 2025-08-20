Скидки
«Космос» — 2DROTS: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Космос» — 2DROTS: стартовые составы команд на матч Кубка России
Комментарии

Сегодня, 20 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Космос» из Леон Второй лиги и медийный клуб 2DROTS. Команды будут играть на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Космос
Долгопрудный
1-й тайм
0 : 0
2DROTS
Москва

Команды объявили стартовые составы на игру:

«Космос»: Ребров, Наумов, Япрынцев, Валеев, Гордеев, Ершов, Халилов, Матвевнин, Волков, Гаврилов, Радостев.

2DROTS: Ландаков, Васильев, Щербаков, Кудряшов, Панченко, Манаев, Черномырдин, Фартуна, Левин, Флоров, Муллин.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов» 0:0 (4:3 пен.).

