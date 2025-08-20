Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Аленичев, Титов, Олич, Майкон, Кураньи и Алвеш примут участие в «Кубке Легенд» — 2025

20 и 21 сентября 2025 года во Дворце спорта «Мегаспорт» в 17-й раз пройдёт международный футбольный турнир «Кубок Легенд» имени Константина Ерёменко. За главный трофей будут бороться шесть команд: Сборная мира, Легенды Европы, Легенды Азии, Легенды Турции, Легенды Сербии и Легенды России. Жеребьёвка турнира состоится в начале сентября.

За Легенд России сыграют Александр Филимонов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Константин Головской, Денис Глушаков и Павел Погребняк.

За сборную Мира и Легенд Европы выступят:

• Майкон (Бразилия) — экс-игрок «Интера», «Ромы» и сборной Бразилии. Победитель Лиги чемпионов и четырёхкратный чемпион Италии. Двукратный победитель Кубка Конфедераций и Кубка Америки.

• Бруну Алвеш (Португалия) — экс-игрок «Порту», «Зенита» и сборной Португалии. Чемпион Европы 2016 года. Неоднократный чемпион Португалии, России и Турции.

• Ивица Олич (Хорватия) — экс-игрок ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии. Обладатель Кубка УЕФА. Чемпион Хорватии, России и Германии.

• Кевин Кураньи (Германия) — экс-игрок «Шальке», «Динамо» (Москва) и сборной Германии. Серебряный призёр чемпионата Европы 2008 года.

Вход на трибуны будет осуществляться без Fan ID. Более подробную информацию о турнире можно найти на сайте.