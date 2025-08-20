Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
«Ад какой-то был». Акинфеев — о подготовке к ЧМ-2018 в России

Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира 2018 года. В преддверии мундиаля российская команда сыграла с Бразилией (0:3), Францией (1:3), Австрией (0:1) и Турцией (1:1). На самом ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где в драматичном матче уступила сборной Хорватии 2:2 (3:4 пен.).

«Те игры, которые были до чемпионата мира, — это не только давление, это ад какой-то был. Ад был, во-первых, не только от журналистов, по результату. Мы сами не понимали, мы не могли выиграть», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

