«Ад какой-то был». Акинфеев — о подготовке к ЧМ-2018 в России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира 2018 года. В преддверии мундиаля российская команда сыграла с Бразилией (0:3), Францией (1:3), Австрией (0:1) и Турцией (1:1). На самом ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где в драматичном матче уступила сборной Хорватии 2:2 (3:4 пен.).

«Те игры, которые были до чемпионата мира, — это не только давление, это ад какой-то был. Ад был, во-первых, не только от журналистов, по результату. Мы сами не понимали, мы не могли выиграть», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».