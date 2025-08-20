Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев: в мои 39 лет для меня важно, чтобы был тренер, который знает, как выиграть

Акинфеев: в мои 39 лет для меня важно, чтобы был тренер, который знает, как выиграть
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что для него важно работать под руководством тренера, который знает, как побеждать. С лета 2025 года ЦСКА возглавляет Фабио Челестини, который привёл красно-синих к победе в Суперкубке России.

«Для меня очень важно на этом этапе карьеры в мои 39 лет, [чтобы был] тренер, который знает, как выиграть. Те 10 лет, за которые я не мог Кубок выиграть, чемпионат, — они уже были, всё хорошо. ЦСКА люблю, но хочется ещё что-то выиграть, не хлопнуть дверью, а просто для команды, для этих молодых пацанов, для наших болельщиков, которые в нас верят, но чтобы они ещё больше поверили, больше приходили на трибуны.

Это очень всё важно, это фактор, который влияет на всё. Если ты не выигрываешь, естественно, на тебя ходить никто не будет. Если команда побеждает, будь добр получать по 20-30 тыс. на стадионе», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».

Материалы по теме
«Почему я?» Акинфеев рассказал, как реагировал на антирекордную серию в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android