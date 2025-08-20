Акинфеев: в мои 39 лет для меня важно, чтобы был тренер, который знает, как выиграть

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что для него важно работать под руководством тренера, который знает, как побеждать. С лета 2025 года ЦСКА возглавляет Фабио Челестини, который привёл красно-синих к победе в Суперкубке России.

«Для меня очень важно на этом этапе карьеры в мои 39 лет, [чтобы был] тренер, который знает, как выиграть. Те 10 лет, за которые я не мог Кубок выиграть, чемпионат, — они уже были, всё хорошо. ЦСКА люблю, но хочется ещё что-то выиграть, не хлопнуть дверью, а просто для команды, для этих молодых пацанов, для наших болельщиков, которые в нас верят, но чтобы они ещё больше поверили, больше приходили на трибуны.

Это очень всё важно, это фактор, который влияет на всё. Если ты не выигрываешь, естественно, на тебя ходить никто не будет. Если команда побеждает, будь добр получать по 20-30 тыс. на стадионе», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».