Генич предположил, перейдёт ли Сперцян из «Краснодара» в «Саутгемптон»

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о возможном трансфере капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон». Эксперт предположил, что армянский полузащитник не перейдёт в стан «святых».

«Я думаю, что останется. Мне кажется, что он не уйдёт в «Саутгемптон», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее появлялась информация, что «Саутгемптон» предлагает за Эдуарда Сперцяна трансферную компенсацию в размере € 14 млн, а также возможные бонусы. В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и четыре результативных паса в восьми матчах за «Краснодар» во всех турнирах.