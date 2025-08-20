Скидки
Генич предположил, перейдёт ли Сперцян из «Краснодара» в «Саутгемптон»

Генич предположил, перейдёт ли Сперцян из «Краснодара» в «Саутгемптон»
Комментарии

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о возможном трансфере капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон». Эксперт предположил, что армянский полузащитник не перейдёт в стан «святых».

«Я думаю, что останется. Мне кажется, что он не уйдёт в «Саутгемптон», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее появлялась информация, что «Саутгемптон» предлагает за Эдуарда Сперцяна трансферную компенсацию в размере € 14 млн, а также возможные бонусы. В текущем сезоне на счету игрока четыре гола и четыре результативных паса в восьми матчах за «Краснодар» во всех турнирах.

