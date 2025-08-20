Скидки
Радимов: мы все уже привыкли, что Глушенков не попадает в состав «Зенита»

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Максиме Глушенкове, который потерял место в основном составе команды Сергея Семака в этом сезоне.

«Стартовый состав «Зенита» (на матч со «Спартаком». — Прим. «Чемпионата») не удивил. Например, мы уже все привыкли, что Глушенков не попадает в состав. Меня удивила смена вратаря, но Семак угадал с Адамовым. Он вытащил команду, оставил её в игре при 2:1 вдесятером, сделав несколько сейвов. И пенальти ещё поймал. В этом плане угадали. А в остальном примерно так всегда и есть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Зенит» после пяти сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге занимает девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

