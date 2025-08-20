Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сперцян и Батраков — лидеры РПЛ по количеству созданных голевых моментов

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и хавбек «Локомотива» Алексей Батраков являются лидерами Мир Российской Пермьер-Лиги по количеству созданных голевых моментов, сообщает телеграм-канал «РУСТАТ». В первых пяти турах высшего российского дивизиона Сперцян и Батраков создали по 11 голевых моментов.

Топ-5 игроков РПЛ по количеству созданных голевых моментов по итогам пяти туров выглядит следующим образом:

Эдуард Сперцян — 11 (429 минут);
Алексей Батраков — 11 (462 минуты);
Матвей Кисляк — 8 (484 минуты);
Артём Дзюба — 8 (493 минуты);
Зелимхан Бакаев — 7 (355 минут).

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА.

