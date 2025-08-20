Скидки
17:00 Мск
Суперкомпьютер Opta назвал фаворита на победу в Серии А сезона-2025/2026

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита на победу в Серии А сезона-2025/2026
Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в итальянской Серии А сезона-2025/2026. Вероятность чемпионства «Интера» составляет 35,9%. Шансы «Наполи» выиграть титул оцениваются в 13,7%, а «Аталанты» — 12,8%.

Топ-10 главных претендентов на победу в чемпионате Италии сезона-2025/2026:

1. «Интер» — 35,9%;
2. «Наполи» — 13,7%;
3. «Аталанта» — 12,8%;
4. «Рома» — 9,9%;
5. «Ювентус» — 8,2%;
6. «Милан» — 6,7%;
7. «Лацио» — 4,7%;
8. «Болонья» — 3,8%;
9. «Фиорентина» — 3,3%;
10. «Торино» — 0,4%.

По итогам минувшего сезона чемпионом Италии стал «Наполи» (82 очка), второе место занял «Интер» (81 очко), а третье — «Аталанта» (74 очка).

