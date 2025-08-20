Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита на победу в Серии А сезона-2025/2026

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на главных претендентов на победу в итальянской Серии А сезона-2025/2026. Вероятность чемпионства «Интера» составляет 35,9%. Шансы «Наполи» выиграть титул оцениваются в 13,7%, а «Аталанты» — 12,8%.

Топ-10 главных претендентов на победу в чемпионате Италии сезона-2025/2026:

1. «Интер» — 35,9%;

2. «Наполи» — 13,7%;

3. «Аталанта» — 12,8%;

4. «Рома» — 9,9%;

5. «Ювентус» — 8,2%;

6. «Милан» — 6,7%;

7. «Лацио» — 4,7%;

8. «Болонья» — 3,8%;

9. «Фиорентина» — 3,3%;

10. «Торино» — 0,4%.

По итогам минувшего сезона чемпионом Италии стал «Наполи» (82 очка), второе место занял «Интер» (81 очко), а третье — «Аталанта» (74 очка).