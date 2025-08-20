«Рома» арендовала Леона Бэйли у «Астон Виллы» с опцией выкупа

Ямайский вингер Леон Бэйли перешёл из «Астон Виллы» в «Рому» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского клуба.

28-летний футболист арендован «Ромой» до конца сезона-2025/2026, соглашение включает опцию выкупа. Бэйли будет выступать за римлян под номером 31.

По данным журналиста Фабрицио Романо, футболист присоединился к римлянам на правах аренды за € 2-3 млн, стоимость активации опции выкупа составит € 22 млн.

Бэйли — первый ямайский футболист в истории «Ромы». Ранее он также играл за бельгийский «Генк» и немецкий «Байер».

В минувшем сезоне Бэйли принял участие в 38 матчах во всех турнирах за «Астон Виллу», в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.