Главная Футбол Новости

Аль-Кадисия — Аль-Ахли, результат матча 20 августа 2025, счет 1:5, 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» со счётом 5:1 разгромил «Аль-Кадисию» в Суперкубка СА, Начо забил в свои ворота
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился второй полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии между клубами «Аль-Кадисия» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Гонконг — Со-Кон-По» в Гонконге. Победу со счётом 5:1 праздновали футболисты «Аль-Ахли».

Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . 1/2 финала
20 августа 2025, среда. 15:00 МСК
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Окончен
1 : 5
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Альварес – 8'     1:1 Кессье – 12'     1:2 Тони – 28'     1:3 Мийо – 31'     1:4 Кессье – 45+2'     1:5 Фернандес – 61'    
Удаления: Баа – 42' / нет

На восьмой минуте защитник Гастон Альварес вывел «Аль-Кадисию» вперёд. На 12-й минуте экс-полузащитник «Барселоны» Франк Кессье сравнял счёт. На 28-й минуте англичанин Айван Тони реализовал пенальти. На 31-й минуте полузащитник Энцо Мийо отличился с передачи бывшего вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза. На 42-й минуте нападающий «Аль-Кадисии» Кристофер Баа был удалён с поля. На 45+2-й минуте Кессье оформил дубль с передачи Мареза. На 61-й минуте экс-защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес поразил собственные ворота.

Таким образом, «Аль-Ахли» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, где встретится с «Аль-Насром», капитаном которого является португалец Криштиану Роналду. Встреча запланирована на субботу, 23 августа.

