«Аль-Ахли» со счётом 5:1 разгромил «Аль-Кадисию» в Суперкубка СА, Начо забил в свои ворота

Завершился второй полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии между клубами «Аль-Кадисия» и «Аль-Ахли». Команды играли на стадионе «Гонконг — Со-Кон-По» в Гонконге. Победу со счётом 5:1 праздновали футболисты «Аль-Ахли».

На восьмой минуте защитник Гастон Альварес вывел «Аль-Кадисию» вперёд. На 12-й минуте экс-полузащитник «Барселоны» Франк Кессье сравнял счёт. На 28-й минуте англичанин Айван Тони реализовал пенальти. На 31-й минуте полузащитник Энцо Мийо отличился с передачи бывшего вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза. На 42-й минуте нападающий «Аль-Кадисии» Кристофер Баа был удалён с поля. На 45+2-й минуте Кессье оформил дубль с передачи Мареза. На 61-й минуте экс-защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес поразил собственные ворота.

Таким образом, «Аль-Ахли» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, где встретится с «Аль-Насром», капитаном которого является португалец Криштиану Роналду. Встреча запланирована на субботу, 23 августа.