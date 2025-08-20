Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
Илья Самошников провёл первую тренировку в составе «Спартака»

Илья Самошников провёл первую тренировку в составе «Спартака»
Защитник Илья Самошников провёл первую тренировку с московским «Спартаком», сообщила пресс-служба клуба. Стороны подписали контракт сроком на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

«Первая тренировка Самохи! Рады видеть тебя, Илья», — говорится в сообщении.

Во вторник, 19 августа, «Спартак» объявил о переходе 27-летнего Самошникова из «Локомотива». В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий. В сезоне-2024/2025 Самошников провёл за клуб во всех турнирах 33 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

