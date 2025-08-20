Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В моём детстве такого не было». Акинфеев — о кубке своего имени

«В моём детстве такого не было». Акинфеев — о кубке своего имени
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о кубке, названном его именем, и поделился целями по развитию турнира в будущем.

«Я ещё не достиг пика, как и наш турнир. Конечно, мы развиваемся, и есть цель развиваться всё больше и больше. Сыграть на «Арене Химки» — большое подспорье. Тут были и чемпионства ЦСКА, и матчи Лиги чемпионов. Привезти свой турнир на этот стадион — мечта. Хочется развиваться. Я обещал, что турнир будет многонациональным, но в этот раз не доехала команда из ЮАР. Но я хочу брать ещё и команды из Бразилии, Аргентины и других стран. Этот турнир — искренние переживания детей за результат, голы, сейвы. В моём детстве такого не было», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кубок Игоря Акинфеева — международный футбольный турнир, который проводится седьмой год подряд, в нём принимают участие детские команды.

Материалы по теме
«Ад какой-то был». Акинфеев — о подготовке к ЧМ-2018 в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android