«В моём детстве такого не было». Акинфеев — о кубке своего имени

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о кубке, названном его именем, и поделился целями по развитию турнира в будущем.

«Я ещё не достиг пика, как и наш турнир. Конечно, мы развиваемся, и есть цель развиваться всё больше и больше. Сыграть на «Арене Химки» — большое подспорье. Тут были и чемпионства ЦСКА, и матчи Лиги чемпионов. Привезти свой турнир на этот стадион — мечта. Хочется развиваться. Я обещал, что турнир будет многонациональным, но в этот раз не доехала команда из ЮАР. Но я хочу брать ещё и команды из Бразилии, Аргентины и других стран. Этот турнир — искренние переживания детей за результат, голы, сейвы. В моём детстве такого не было», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кубок Игоря Акинфеева — международный футбольный турнир, который проводится седьмой год подряд, в нём принимают участие детские команды.