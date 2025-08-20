Скидки
«Сочи» арендует форварда «Лас-Пальмаса» Кабу

Комментарии

«Сочи» полностью договорился об аренде гвинейского форварда «Лас-Пальмаса» Сори Кабы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным «Чемпионата», сейчас «Сочи» занимается бумажным оформлением трансфера.

Кабе 30 лет. Он выступает за «Лас-Пальмас» с августа 2023 года. Всего за клуб нападающий провёл 20 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Ранее Каба защищал цвета испанского «Эльче», французского «Дижона», датского «Мидтьюлланна», бельгийского «Ауд-Хеверле Лёвен» и английского «Кардифф Сити».

В составе сборной Гвинеи Каба провёл 21 матч и отметился тремя забитыми голами.

