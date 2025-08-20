Игорь Акинфеев: Алвес сказал мне такую речь, что я чуть не заплакал

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как вручал кепку лучшему игроку матча 5-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (3:1) бразильскому полузащитнику команды Матеусу Алвесу.

«Алвес был очень счастлив и горд, когда я вручил ему награду лучшему игроку матча. Такую речь мне сказал, что я чуть не заплакал: о том, что я легенда, и так далее. Я уже не хотел эту кепку ему отдавать, надел бы сам, и всё», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в этом сезоне капитан армейцев ввёл в команде новую традицию и после каждого матча дарит специальную кепку лучшему футболисту красно‑синих.

В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги 20-летний Матеус Алвес провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.