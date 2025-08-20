Скидки
Игорь Акинфеев: Алвес сказал мне такую речь, что я чуть не заплакал
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как вручал кепку лучшему игроку матча 5-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (3:1) бразильскому полузащитнику команды Матеусу Алвесу.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Алвес был очень счастлив и горд, когда я вручил ему награду лучшему игроку матча. Такую речь мне сказал, что я чуть не заплакал: о том, что я легенда, и так далее. Я уже не хотел эту кепку ему отдавать, надел бы сам, и всё», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, в этом сезоне капитан армейцев ввёл в команде новую традицию и после каждого матча дарит специальную кепку лучшему футболисту красно‑синих.

В сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги 20-летний Матеус Алвес провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

