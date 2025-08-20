Французский клуб «Аяччо» начал процедуру банкротства — Le Parisien

Футбольный клуб «Аяччо» из Франции начал процедуру банкротства, сообщает издание Le Parisien.

По данным источника, в понедельник, 18 августа, корсиканский клуб подал заявление о банкротстве в коммерческий суд города Аяччо. Процедура означает увольнение 180 сотрудников «Аяччо» и закрытие клубного тренировочного центра, который в мае был признан одним из лучших в Лиге 2.

Ранее стало известно, что по решению Национальной дирекции контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG) «Аяччо» не сыграет в национальных соревнованиях в новом сезоне из-за финансовых проблем. По итогам прошлого сезона Лиги 2 «Аяччо» занял 12-е место в турнирной таблице.

На протяжении своей истории «Аяччо» дважды выигрывал Лигу 2 и один раз — чемпионат третьего дивизиона. В последний раз на данный момент команда играла в высшем дивизионе французского первенства в сезоне-2022/2023.