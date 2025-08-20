Скидки
Акинфеев: Жирков, Набабкин и Щенников могли бы спокойно играть в профессиональном футболе

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о состоянии завершивших карьеру экс-партнёров по клубу Юрия Жиркова, Кирилла Набабкина и Георгия Щенникова. Бывшие футболисты принимают участие в Кубке Игоря Акинфеева — 2025.

«Жирков мог бы спокойно играть в профессиональном футболе. Он в хорошей форме! Набабкин и Щенников — тоже», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В Кубке Игоря Акинфеева — 2025 принимают участие 20 команд 2013 года рождения. Турнир проходит с 17 по 20 августа в Химках. Кроме того, на 20 августа запланирован гала-матч с участием футбольных звёзд. Сборная ЦСКА сыграет со Сборной друзей Акинфеева.

