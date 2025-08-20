Григорян считает, что Антон Миранчук может серьёзно усилить «Динамо»

Российский тренер Александр Григорян считает, что полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук может серьёзно усилить московское «Динамо», так как 29-летний игрок находится в самом расцвете сил.

«Антон Миранчук находится в самом расцвете своей карьеры, зарубежный опыт однозначно дал какие‑то плюсы. Он соскучился по России. Для «Динамо» сейчас это серьёзное усиление», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Миранчук — воспитанник московского «Локомотива», в составе которого стал чемпионом России. В сентябре прошлого года хавбек перешел в «Сьон». За швейцарскую команду он сыграл 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.