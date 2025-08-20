Скидки
Григорян считает, что Антон Миранчук может серьёзно усилить «Динамо»

Григорян считает, что Антон Миранчук может серьёзно усилить «Динамо»
Российский тренер Александр Григорян считает, что полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук может серьёзно усилить московское «Динамо», так как 29-летний игрок находится в самом расцвете сил.

«Антон Миранчук находится в самом расцвете своей карьеры, зарубежный опыт однозначно дал какие‑то плюсы. Он соскучился по России. Для «Динамо» сейчас это серьёзное усиление», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Миранчук — воспитанник московского «Локомотива», в составе которого стал чемпионом России. В сентябре прошлого года хавбек перешел в «Сьон». За швейцарскую команду он сыграл 25 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

