Радимов: Карпин — заложник того, что ему надо менять психологию и игру «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Владислав Радимов высказался о неудачном старте бело-голубых в Мир РПЛ под руководством Валерия Карпина. После пяти туров «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.

— Карпин — заложник того, что ему надо менять психологию и игру команды. Это тоже не так просто, потому что из футболистов с титулами в этой команде — пожалуй, только Сергеев. Ну ещё Лещук — победитель конкурса по сидению на скамейке. Команда без титулов уже сколько времени, инфраструктура отличная, руководство и все остальные ждут титулов. Уже просто медали какие-то не устроят. И, конечно же, тебе надо каждый матч выигрывать. Больше того, не просто выигрывать, а побеждать при хорошем качестве игры. И ты обязан был обыгрывать глухонемое «Сочи», но пропустил в концовке и потерял два очка. И выходишь с ЦСКА, который в прошлом туре забил пять прекрасному «Рубину».

— Карпин сказал, что был фрагментарно доволен игрой команды...

— Я не согласен здесь с Карпиным, что очень хорошо «Динамо» играло, но в начале был равный футбол с армейцами. И вдруг в какой-то момент у тебя, считай, лучший плеймейкер привозит на ровном месте. Психологически это удар. В кубке, пусть там был другой состав, ты три раза теряешь мяч, три раза его возвращаешь, и с третьего тебе «Краснодар» забивает. Ну, это удар.

И вот это как раз и есть психология, детали решают все в ключевые моменты матча. Ты не можешь допускать ошибки. А «Динамо» это себе позволяет. И лидера у них всё так же нет — Глебов на эту роль в итоге не подошёл, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».