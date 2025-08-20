Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
«Это тихий ужас, не хотелось вообще смотреть». Быстров — о «Зените» в матче со «Спартаком»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил игру бразильцев санкт-петербургского клуба в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Это тихий ужас. Не хотелось вообще смотреть. Педро возится с этим мячом уже пятый матч — в старте. Луис Энрике ещё не готов — тоже в старте. Из всех только Вендел нормально смотрится. Жерсон пешком ходит, помог «Зениту» утонуть. Ему тросточку хотя бы дайте, чтобы он до штрафной доходил и отрабатывал. Зачем Семак ставит в состав скопом всех этих тихоходов? Вообще никакой игры нет. Состав «Зенита» дороже, чем у «Спартака»? В футбол деньги не играют», — заявил Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

После пяти туров «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками. У «Спартака» пять очков в пяти играх. Красно-белые располагаются на 13-й строчке.

