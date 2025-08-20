«Это тихий ужас, не хотелось вообще смотреть». Быстров — о «Зените» в матче со «Спартаком»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил игру бразильцев санкт-петербургского клуба в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена».
«Это тихий ужас. Не хотелось вообще смотреть. Педро возится с этим мячом уже пятый матч — в старте. Луис Энрике ещё не готов — тоже в старте. Из всех только Вендел нормально смотрится. Жерсон пешком ходит, помог «Зениту» утонуть. Ему тросточку хотя бы дайте, чтобы он до штрафной доходил и отрабатывал. Зачем Семак ставит в состав скопом всех этих тихоходов? Вообще никакой игры нет. Состав «Зенита» дороже, чем у «Спартака»? В футбол деньги не играют», — заявил Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».
После пяти туров «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками. У «Спартака» пять очков в пяти играх. Красно-белые располагаются на 13-й строчке.
- 20 августа 2025
-
18:56
-
18:54
-
18:34
-
18:30
-
18:30
-
18:20
-
18:18
-
18:06
-
18:00
-
17:58
-
17:54
-
17:52
-
17:48
-
17:42
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:27
-
17:25
-
17:24
-
17:20
-
17:19
-
17:15
-
16:56
-
16:44
-
16:43
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:11
-
16:01