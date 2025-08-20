«Это тихий ужас, не хотелось вообще смотреть». Быстров — о «Зените» в матче со «Спартаком»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил игру бразильцев санкт-петербургского клуба в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена».

«Это тихий ужас. Не хотелось вообще смотреть. Педро возится с этим мячом уже пятый матч — в старте. Луис Энрике ещё не готов — тоже в старте. Из всех только Вендел нормально смотрится. Жерсон пешком ходит, помог «Зениту» утонуть. Ему тросточку хотя бы дайте, чтобы он до штрафной доходил и отрабатывал. Зачем Семак ставит в состав скопом всех этих тихоходов? Вообще никакой игры нет. Состав «Зенита» дороже, чем у «Спартака»? В футбол деньги не играют», — заявил Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

После пяти туров «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками. У «Спартака» пять очков в пяти играх. Красно-белые располагаются на 13-й строчке.