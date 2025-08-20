«Дерьмо случается». Игрок «Наполи» Лукаку — о своей травме

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку высказался о своей травме. Напомним, бельгиец повредил бедро и может пропустить более трёх месяцев.

«Спасибо всем за сообщения в последние дни. Я очень ценю вашу поддержку. Дерьмо случается, а травмы — часть игры. Но, по милости божьей, я чувствую себя хорошо и всегда настроен позитивно, несмотря ни на что. До скорой встречи, Ром», — написал Лукаку в социальных сетях.

Ромелу выступает за «Наполи» с 2024 года. В минувшем сезоне бельгиец принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.