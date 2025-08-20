«Космос» — 2DROTS: игрок медийного клуба Фартуна удалён на 39-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Космос» из Леон Второй лиги и медийный клуб 2DROTS. Команды играют на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Игру обслуживает арбитр Егор Куракин из Сыктывкара. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 39-й минуте 2DROTS остались в меньшинстве, счёт — 0:0.

На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник 2DROTS Борис Фартуна, который нарушил правила на футболисте «Космоса» Никите Ершове. После эпизода Ершова заменили из-за полученной травмы.

На предыдущей стадии медиаклуб 2DROTS выбил из Кубка России «Торпедо-Владимир» (1:0).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира армейцы обошли «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).