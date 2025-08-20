Скидки
Экс-защитник «Челси» и «Зенита» Иванович приехал в Москву

Бывший защитник «Зенита», «Локомотива» и «Челси» Бранислав Иванович приехал в Москву на день рождения бывшего одноклубника Юрия Жиркова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 20 августа, россиянину исполнилось 40 лет. Бранислав Иванович выступал в Мир Российской Премьер-Лиге с 2006-го по 2008-й и с 2017-го по 2020-й. В январе 2008 года защитник сборной Сербии перебрался из «Локомотива» в «Челси». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 12 млн.

Всего на счету Ивановича 144 матча в РПЛ, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Карьеру экс-игрок «Зенита» и «Локомотива» завершил в английском «Вест Бромвиче» в июле 2021 года.

