ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

ЦСКА просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 47-й минуте матча с московским «Динамо» (3:1) в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором судья Кирилл Левников не удалил голкипера бело-голубых Игоря Лещука. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также клуб просит рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 54-й минуте матча — полузащитник «Динамо» Денис Макаров совершил контакт с ногой бразильского хавбека красно-синих Матеуса Алвеса во время розыгрыша углового.

Напомним, на 47-й минуте игрок армейцев Данил Круговой столкнулся с вратарём соперника Игорем Лещуком и получил жёлтую карточку за симуляцию.