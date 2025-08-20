Скидки
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»
ЦСКА просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 47-й минуте матча с московским «Динамо» (3:1) в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором судья Кирилл Левников не удалил голкипера бело-голубых Игоря Лещука. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

Также клуб просит рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 54-й минуте матча — полузащитник «Динамо» Денис Макаров совершил контакт с ногой бразильского хавбека красно-синих Матеуса Алвеса во время розыгрыша углового.

Напомним, на 47-й минуте игрок армейцев Данил Круговой столкнулся с вратарём соперника Игорем Лещуком и получил жёлтую карточку за симуляцию.

Материалы по теме
Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!
Таблица судейских ошибок после пяти туров РПЛ. «Спартаку» и ЦСКА не везёт больше других!
