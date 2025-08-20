Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче со «Спартаком»

Санкт-Петербургский «Зенит» обратился в Экспертно-Судейскую Комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Зенит» просит рассмотреть эпизод на 51-й минуте встречи, в котором арбитр Артём Чистяков показал вторую жёлтую карточку Дугласу Сантосу. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также питерский клуб просит рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 88-й минуте.

Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Артёмом Чистяковым. После пяти туров «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками. У «Спартака» пять очков в пяти играх. Красно-белые располагаются на 13-й строчке.