Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче со «Спартаком»

Санкт-Петербургский «Зенит» обратился в Экспертно-Судейскую Комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Зенит» просит рассмотреть эпизод на 51-й минуте встречи, в котором арбитр Артём Чистяков показал вторую жёлтую карточку Дугласу Сантосу. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также питерский клуб просит рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 88-й минуте.

Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Артёмом Чистяковым. После пяти туров «Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с шестью очками. У «Спартака» пять очков в пяти играх. Красно-белые располагаются на 13-й строчке.

