«Балтика» способна стать российским «Лестером», считает футболист команды

Защитник «Балтики» Александр Филин заявил, что калининградская команда способна показать неожиданный результат в нынешнем сезоне Мир РПЛ, вспомнив сенсационную победу «Лестера» в чемпионате Англии сезона-2015/2016.

После пяти туров РПЛ команда Андрея Талалаева набрала девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

— По вашему мнению, какого результата может добиться этот коллектив с этим тренером и этими игроками?

— Вот лично я верю, что «Балтика» может стать российским «Лестером». А почему бы и нет? Считаю, что в футболе нет каких-то сверхъестественных вещей. Послушайте, в этой жизни всё реально и возможно.

— К слову, в 2024 году калининградцы также для многих неожиданно дошли до финала Кубка России… Верите, что можно снова побороться и за этот трофей?

— 100% верю. Об этом и речь. На мой взгляд, «Балтика» на старте сезона уже всем показала и доказала, что готова бороться с любым соперником и любой командой. Так что нам просто нужно во всех турнирах стараться, отдаваться в каждой игре, и тогда я уверен, что все будет хорошо. И в целом, исходя из результатов, скажу, что наша команда после Первой лиги уже адаптировалась к РПЛ, — приводит слова Филина «РБ Спорт».