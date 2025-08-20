Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
«Галатасарай» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Аканджи за € 17 млн — Романо

«Галатасарай» согласовал с «Манчестер Сити» трансфер 30-летнего защитника Мануэля Аканджи за £ 15 млн (€ 17 млн). Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, сторонам осталось уладить последние детали. Турецкий клуб представит своё предложение самому игроку в ближайшие часы. «Галатасарай» надеется оформить сделку на этой неделе.

Аканджи является воспитанником швейцарского футбола. На взрослом уровне он также выступал за «Винтертур», «Базель» и дортмундскую «Боруссию», а с 2017 года защищает цвета национальной команды Швейцарии. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Мануэля составляет € 28 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

