17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Арсенала» Хаверц выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена — The Athletic

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц пропустит ближайшие матчи «канониров» из-за травмы. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 26-летний футболист лондонского клуба пропустил сегодняшнюю тренировку из-за повреждения колена. На какой срок выбыл немецкий футболист, пока неясно. При этом отмечается, что «Арсенал» уже изучает трансферный рынок в поисках замены Хаверцу.

Напомним, в прошлом сезоне Кай не играл с начала февраля до второй половины мая из-за травмы задней поверхности бедра. Всего в минувшем сезоне игрок провёл 36 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

