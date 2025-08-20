«Космос» — 2DROTS: хозяева реализовали пенальти на 61-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Космос» из Леон Второй лиги и медийный клуб 2DROTS. Команды играют на стадионе «Салют» в Долгопрудном. Игру обслуживает арбитр Егор Куракин из Сыктывкара. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Космос» открыл счёт — 1:0.

На 61-й минуте пенальти реализовал Данила Матвевнин. 11-метровый удар был назначен на нарушение правил со стороны защитника 2DROTS Никиты Васильева на Семёне Радостеве в штрафной площади.

На предыдущей стадии медиаклуб 2DROTS выбил из Кубка России «Торпедо-Владимир» (1:0).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша турнира армейцы обошли «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).